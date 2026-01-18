Карни призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

Премьер-министр Канады отметил, что безопасность региона имеет важнейшее значение для альянса

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии призвал союзников обеспечить безопасность в Арктике через механизмы НАТО.

"Безопасность Арктики - северного и западного флангов НАТО - имеет важнейшее значение для нашего альянса. Канада твердо убеждена, что лучший способ обеспечить безопасность Арктики - это совместная работа в рамках НАТО", - написал он в X.

Карни также указал, что канадское правительство обеспокоено эскалацией ситуации и будет усиливать военную и критически важную инфраструктуру в арктическом регионе. "Канада поддерживает принципы суверенитета и территориальной целостности во всех случаях, в том числе в отношении Гренландии и Королевства Дания. Как мы постоянно заявляем, будущее Гренландии должны определять только Гренландия и Дания", - добавил глава правительства.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". Трамп также утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.