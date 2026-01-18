NBC: Трамп намерен купить дополнительные ледоколы для патрулирования вод Канады

По данным телеканала, президент США недоволен из-за того, что Оттава тратит недостаточно средств на оборону

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обеспокоен потенциальной уязвимостью Канады в Арктике и намерен закупить дополнительные ледоколы для патрулирования вод у ее берегов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По мнению американской администрации, защита северной границы Канады является ключевым для США элементом укрепления безопасности всего Западного полушария.

Как сообщили источники телеканала, Трамп выражает недовольство в адрес Канады из-за того, что страна, по его мнению, тратит недостаточно средств на оборону. На фоне растущего недовольства американского лидера, США и Канада ведут переговоры о способах расширения сотрудничества их вооруженных сил в Арктике.

Среди обсуждаемых вариантов - модернизация канадских систем раннего предупреждения о приближении противника к территории или водам страны, расширение совместных военных учений, а также увеличение совместного воздушного и морского патрулирования, отмечает телеканал.