NTV: временный президент Сирии отменил намеченный визит в Германию

По информации телеканала, причиной стала ситуация в сирийском государстве, а именно, ожесточенные бои между правительственными войсками и курдскими "Силами демократической Сирии"

Редакция сайта ТАСС

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа © Ali Haj Suleiman/ Getty Images

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил намеченный на 19-20 января визит в Германию из-за внутриполитической обстановки в своей стране. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

20 января у аш-Шараа были запланированы переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также встреча с представителями деловых кругов ФРГ.

Причиной краткосрочной отмены визита называется ситуация в Сирии, а именно, ожесточенные бои между правительственными войсками и курдскими "Силами демократической Сирии".