В Раде назвали тяжелыми переговоры с США во Флориде

Позитивных результатов ожидать не стоит, заявил депутат Алексей Гончаренко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Переговоры делегаций США и Украины в штате Флорида проходят тяжело, и позитивных результатов от них не стоит ожидать. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Переговоры во Флориде идут тяжело. Позитива можно не ждать", - написал он в своем Telegram-канале. Гончаренко не назвал источник информации, на основании которой сделал такой вывод.

Глава офиса Владимир Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в субботу, что прибыл в США вместе с секретарем Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и главой парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давидом Арахамией для "важного разговора относительно деталей мирного соглашения". По словам Буданова, у украинской делегации была запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, предпринимателем и зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром армии (сухопутных войск) США Дэниелом Дрисколлом. Однако позднее ни члены украинской делегации, ни американские официальные лица не обнародовали никакой информации о переговорах в Майами (штат Флорида).

При этом Зеленский в пятницу признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам. 15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.