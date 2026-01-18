МИД Турции выразил надежду на успех перемирия Сирии с курдами

Анкара, как указали в ведомстве, продолжит поддерживать усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. МИД Турции назвал критическим для будущего Сирии нынешнюю ситуацию с курдами и выразил надежду на успешную реализацию объявленного перемирия с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

"Мы надеемся, что объявленное сегодня президентом Сирии [на переходный период] Ахмедом аш-Шараа соглашение о прекращении огня и полной интеграции быстро и эффективно продвинет усилия по обеспечению стабильности и безопасности в стране на основе ее территориальной целостности и единства. Новая эра, начавшаяся в Сирии 8 декабря 2024 года и представляющая собой исключительную возможность для страны построить процветающее будущее, в настоящее время находится на критическом этапе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также выразили надежду, что "понимая реальную ситуацию на местах, все группы и отдельные лица в Сирии в полной мере осознают, что будущее страны не в терроризме и расколе, а в единстве, солидарности и интеграции".

Турция, как указали в ведомстве, "продолжит поддерживать усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и инициативы по восстановлению страны, основанные на инклюзивном подходе и солидарности".

Ранее аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль сирийского переходного правительства. Армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе. Как сообщил телеканал Sуria TV, командующий СДС Мазлюм Абди в свою очередь также подписал соглашение о перемирии с войсками переходного правительства Сирии.