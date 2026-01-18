FT: вопрос Гренландии перекроил повестку встречи в Давосе

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Советники лидеров западных стран по национальной безопасности внесли изменения в повестку встречи на полях запланированного на 19-23 января Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно изданию, изначально предполагалось, что встреча будет посвящена урегулированию конфликта на Украине, однако планы были скорректированы, чтобы советники имели возможность также затронуть тему Гренландии. Отмечается, что переговоры пройдут 19 января.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.