Умеров: Киев и Вашингтон договорились продолжить переговоры в Давосе

Глава СНБО Украины не упомянул о возможности встречи на форуме Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинская и американская делегации обсуждали на переговорах в США экономические вопросы и гарантии безопасности, намерены продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на уровне делегаций. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, который ничего не рассказал о каких-либо договоренностях по итогам очередного раунда переговоров, состоявшегося на выходных в штате Флорида.

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan (план процветания - прим. ТАСС), а также гарантии безопасности для Украины - с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации", - написал Умеров в своем Telegram-канале. "Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе", - добавил секретарь СНБО Украины.

При этом он ничего не упомянул о возможности встречи в Давосе 19-23 января Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, Трамп примет участие в давосском форуме, также не исключается приезд туда Зеленского.

Умеров сообщил, что в переговорах во Флориде принимали участие глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, а с американской стороны - спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

В свою очередь ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что переговоры делегаций США и Украины во Флориде проходили тяжело и позитивных результатов от них не стоит ожидать.

При этом Зеленский ранее признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам. 15 января Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.