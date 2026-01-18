Португалию может ждать второй тур президентских выборов впервые за 40 лет

Ни один из 11 кандидатов на пост главы страны, вероятно, не наберет более 50% голосов в первой стадии голосования, сообщило министерство внутренней администрации

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Ни один из 11 кандидатов на пост президента Португалии, вероятно, не набирает в первом туре более 50% голосов после обработки примерно 45% бюллетеней. Об этом сообщило министерство внутренней администрации страны.

Если данные подтвердятся, то страну ждет второй тур, в котором примут участие только два кандидата, заручившиеся наибольшей поддержкой избирателей. В последний раз такое случалось в 1986 году. В нынешней гонке с рекордным числом кандидатов пока среди лидеров значатся бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру и глава крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентура.

Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь претендовать на должность, поскольку, согласно местному законодательству, не допускается переизбрание на три срока подряд.