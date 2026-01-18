Эрдоган заявил аш-Шараа о необходимости полного освобождения Сирии от терроризма

Президент Турции отметил, что Анкара будет усиливать поддержку Дамаска

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о необходимости полного освобождения сирийской территории от терроризма.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Обсуждались двусторонние отношения, а также последние события в Сирии. Наш президент указал, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, солидарности, стабильности и безопасности Сирии. Он заявил, что полное освобождение сирийской территории от терроризма необходимо как самой Сирии, так и всему региону", - сообщила канцелярия Эрдогана.

Турецкий лидер также отметил, что "поддержка Турцией Сирии, особенно в борьбе с терроризмом, будет и впредь усиливаться".

Разговор состоялся на фоне операции сирийских ВС против курдской коалиции "Силы демократической Сирии" и заключения 18 января соглашения о перемирии между сторонами.