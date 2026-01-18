Стармер заявил Трампу об ошибочности решения о пошлинах против стран Европы

Премьер-министр Великобритании отметил, что безопасность на Крайнем Севере находится в приоритете у всех членов НАТО

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвал ошибочным его решение ввести пошлины в отношении восьми европейских стран, включая Соединенное Королевство, из-за разногласий по поводу Гренландии. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр провел ряд телефонных разговоров сегодня вечером. Он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте. Потом он поговорил с президентом Трампом", - сообщили на Даунинг-стрит, 10.

"Во время телефонных разговоров премьер-министр повторил свою позицию по Гренландии. Он сказал, что безопасность на Крайнем Севере - приоритет для всех членов НАТО в целях защиты евроатлантических интересов. Он также сказал, что применение пошлин в отношении союзников за обеспечение коллективной безопасности ошибочно", - говорится в коммюнике.

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.