Кошта: ЕС готов противостоять любым формам угроз по Гренландии

Глава Евросовета отметил, что Евросоюз готов продолжить взаимодействие с США по всем вопросам, "представляющим общие интересы"

Редакция сайта ТАСС

Председатель Евросовета Антониу Кошта © Михаил Почуев/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Государства - члены Европейского союза по итогам совместных консультаций выразили готовность защищать себя от любых форм принуждения, связанных с Гренландией. Об этом написал глава Евросовета Антониу Кошта в X.

Кошта отметил, что консультации по последними событиям вокруг Гренландии подтвердили твердую приверженность стран ЕС принципам "готовности защищаться от любых форм запугивания" и "готовности продолжать конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам, представляющим общие интересы".

Он также сообщил, что для "дальнейшей координации" принял решение созвать внеочередное заседание Евросовета "в ближайшие дни".

17 января американский президент Дональд Трамп в Truth Social объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить своих военных в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").