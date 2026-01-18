Посол Ирана в РФ: беспорядки в городах республики устроили агенты Израиля

Казем Джалали заявил, что "израильские отряды" используют мирные профессиональные собрания в качестве инструмента "опосредованной войны"

Редакция сайта ТАСС

Посол Ирана в России Казем Джалали © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Беспорядки в иранских городах спровоцировали израильские агенты. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в аналитический статье, подготовленной для ТАСС.

По словам посла, события 8 января с точки зрения региональных изменений являются "продолжением серии событий, начавшихся в июне 2025 года, и 12-дневной войны между израильским режимом и Соединенными Штатами против Ирана".

"В этот раз иранское правительство находилось в процессе переговоров, примирения и поиска пути решения проблемы, когда внезапно израильские террористические отряды начали действовать в различных городах, используя мирные профессиональные собрания в качестве инструмента опосредованной войны под видом хаоса и беспорядков", - подчеркнул иранский дипломат.

Посол также отметил, что анализ поведения основных действующих лиц в обозначенный период показывает, что мы стали свидетелями "изменения тактики и проявления насилия после провала в достижении поставленных целей".

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы.

Полный текст статьи будет опубликованв 07:00 мск.