Курды в Сирии заявили об отказе распускать коалицию

Командующий Мазлюм Абди cказал, что СДС продолжит "защищать свои территории"

ТУНИС, 19 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) не будет распущена. Об этом заявил ее командующий Мазлюм Абди.

"Мы приняли условия соглашения, чтобы остановить кровопролитие", - приводит заявление Абди телеканал Al Arabiya. По его словам, СДС "не распались и не потерпели поражение" и "продолжат защищать свои территории". Он пояснил, что 19 января отправляется в Дамаск "для того, чтобы завершить работу над соглашением", детали которого будут объявлены после его возвращения.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль переходного правительства Сирии. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.

17 января вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Стремительное наступление сирийской армии поддержали ополченцы местных арабских племен, которые захватили в ряде районов штабы и казармы курдских бойцов.

10 марта 2025 года аш-Шараа и Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды настаивали на создании децентрализованной системы управления. Сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.