Кандидаты от крайне правых и социалистов могут занять пост президента Португалии

Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства внутренней администрации страны после обработки почти 90% бюллетеней

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру и глава крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентура, как ожидается, поборются за пост президента Португалии. Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства внутренней администрации страны после обработки около 99% бюллетеней.

На высший государственный пост претендовало 11 кандидатов, но ни один из них не набирает в первом туре более 50% голосов. В результате 8 февраля страну может ждать второй тур, в котором примут участие только два кандидата, заручившиеся наибольшей поддержкой избирателей. В последний раз такое случалось в 1986 году. В нынешней гонке с рекордным числом кандидатов и с высоким показателем явки среди лидеров значатся Сегуру (31% голосов) и Вентура (более 23%).

Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь претендовать на должность, поскольку, согласно местному законодательству, не допускается переизбрание на три срока подряд.

Вентура ранее заявлял, что президентство стало бы "лучшим способом возглавить оппозицию в Португалии". Политик также говорил, что в случае победы он будет продвигать программу своей партии.

Сегуру - политик с многолетним опытом. С 2011 по 2014 год он являлся генеральным секретарем Социалистической партии, а также работал в правительстве Антониу Гутерриша, который теперь является генсеком ООН.