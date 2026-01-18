ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
The Spectator: в Британии опровергли мнение о праве Лондона на покупку Гренландии

Это утверждение не подкреплено документами, сообщил журнал
22:33

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Утверждения о том, что Великобритания имеет первоочередное право на покупку Гренландии в случае отказа Дании от суверенитета над островом, не подкреплены документами. Об этом сообщил обозреватель журнала The Spectator Патрик Гиббонс.

Ранее бывший датский министр по делам Гренландии Том Хейм, слова которого привела еженедельная газета The Sunday Times, заявил, что США смогут выкупить Гренландию у Дании только в случае первоначального отказа британских властей присоединять остров к собственной стране. В то же время он не пояснил, на каких основаниях Великобритания может претендовать на Гренландию.

"Забавно думать, что Британия имеет право претендовать на Гренландию, но это неправда, - написал Гиббонс. - Истоки этого утверждения уходят корнями более чем на столетие назад. Британия участвовала в переговорах о продаже Данией нескольких карибских островов Соединенным Штатам. В ответ Вашингтон формально признал датский суверенитет над Гренландией в 1916 году".

В 1917 году вступил в силу подписанный годом ранее договор о Датской Вест-Индии между Вашингтоном и Копенгагеном. Согласно этому соглашению, США выкупили у Дании за $25 млн по курсу того времени колонии в Карибском море, которые сейчас называются Американские Виргинские Острова. При этом при заключении сделки Копенгаген потребовал, чтобы госсекретарь США Роберт Лансинг подписал декларацию, в которой говорилось, что "правительство Соединенных Штатов Америки не будет возражать против того, чтобы датское правительство распространяло свои политические и экономические интересы на всю Гренландию".

"Некоторые позднее предположили, что участие Британии [в роли посредника] сопровождалось условием: Британия будет иметь право преимущественной покупки, если Дания когда-либо продаст Гренландию. Красок добавляют карты позднего викторианского и эдвардианского периодов, на которых, как кажется, часть территории на северо-западе Гренландии изображена под британским флагом. Однако документы в Национальном архиве показывают, что, хотя Британия выдвинула такое требование в 1920 году, Дания никогда на него не соглашалась", - отметил Гиббонс.

Притязания США

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

