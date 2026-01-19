Премьер Австралии рассмотрит идею Трампа об участии в "Совете мира" для Газы

Энтони Альбанезе отметил, что у Канберры и Вашингтона есть разногласия

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа об участии в "Совете мира" для управления палестинским сектором Газа. Об этом глава правительства сообщил в эфире радиостанции KIIS 1065 Sydney.

Отвечая на вопрос о приглашении принять участие в "Совете мира" для Газы, поступившем от Трампа, Альбанезе заявил, что "рассмотрит все предложенные варианты". При этом он отметил, что несмотря на "довольно хорошие отношения с президентом Трампом, у Канберры и Вашингтона есть и разногласия". "С Соединенными Штатами у нас есть общие интересы в вопросах безопасности, в отношении критически важных полезных ископаемых <…> но, очевидно, есть и некоторые разногласия", - сказал он, подчеркнув также, что "иногда нужно просто отложить разногласия в сторону и сосредоточиться на общих интересах".

На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут в том числе его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Вторая фаза сделки предполагает вывод Израилем своих подразделений из палестинского анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению Газой, включая "Совет мира".