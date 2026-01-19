Президент Гватемалы объявил чрезвычайное положение из-за всплеска преступности

Меры продлятся 30 дней, сообщил Бернардо Аревало

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 19 января. /ТАСС/. Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 30 дней в связи с резким ростом преступности, бунтами в пенитенциарных учреждениях и нападениями на сотрудников сил безопасности.

"Я принял решение ввести режим осадного положения на всей территории страны сроком на 30 дней начиная с сегодняшнего дня. Его цель - гарантировать защиту и безопасность граждан, а также задействовать всю мощь государства, прежде всего Национальной гражданской полиции и армии Гватемалы, для борьбы с бандами и предотвращения их террористических действий", - заявил глава государства в обращении к нации, которое транслировалось по местному телевидению.

Президент подчеркнул, что власти не намерены идти на уступки криминальным структурам и продолжат жесткие действия по восстановлению правопорядка. По его словам, всплеск насилия стал ответом преступных групп на операции властей по восстановлению контроля над тюрьмами, где ранее произошли массовые бунты и были захвачены заложники. Президент сообщил, что в результате совместных операций сил безопасности государству удалось полностью восстановить контроль над рядом пенитенциарных учреждений и освободить всех удерживаемых лиц.

Президент заверил, что введение чрезвычайного положения не затронет повседневную жизнь граждан, работу государственных и частных учреждений, а также свободу передвижения населения, за исключением мер, непосредственно связанных с обеспечением общественной безопасности.

Аревало также объявил о трехдневном национальном трауре в связи с гибелью сотрудников полиции, ставших жертвами нападений преступных групп. "Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером служения народу", - подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Гватемалы Марко Антонио Вильера сообщил, что семь сотрудников Национальной гражданской полиции страны погибли в результате вооруженных атак.