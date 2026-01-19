Политик Сорлин: вся армия Франции поместится на футбольном стадионе

Париж исчерпал значительную часть своих военных запасов, помогая Киеву, отметил вице-председатель Международного движения русофилов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военный потенциал Франции крайне ограничен, а возможная отправка нескольких тысяч ее военнослужащих на Украину не повлияет на ход боевых действий. Об этом в интервью ТАСС заявил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Теперь давайте взглянем на вещи трезво. С чисто военной точки зрения, отправка Францией нескольких тысяч военнослужащих никак не повлияет на ход боевых действий в Донбассе. Россия побеждает и будет побеждать", - сказал он.

Политик дал критическую оценку состоянию французской армии: "С другой стороны, у Франции сегодня очень ограниченные военные возможности. Ее военно-промышленный комплекс практически мертв".

"Сухопутные войска насчитывают 80 тыс. человек, включая административный персонал. Всю французскую армию можно разместить на "Стад де Франс", на одном футбольном стадионе. Так что несколько тысяч человек "погоды не сделают", - добавил Сорлин.

По его словам, Париж также исчерпал значительную часть своих военных запасов, помогая Киеву. "Франция отдала Украине почти все свои САУ Caesar, которые были либо уничтожены, либо взяты в виде трофеев армией России. Танков у нас почти не осталось. Боевых средств очень мало", - заключил собеседник агентства.

Ранее Макрон не исключил возможность отправки нескольких тысяч французских военных на Украину после завершения конфликта. Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украине путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

Полный текст интервью будет опубликован 20 января.