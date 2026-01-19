Посол Ирана в РФ: общество не приняло навязываемые Западом события в стране

Об этом говорит присутствие миллионов иранцев на марше 12 января, отметил дипломат

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Иранское гражданское общество решительно не приняло навязываемые Западом принудительные изменения в жизни страны. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в аналитический статье, подготовленной для ТАСС.

Он отметил, что иностранное вмешательство "с целью сохранения или навязывания принудительных политических результатов" напоминает колониальную политику прошлых столетий.

"Присутствие миллионов иранцев на марше 12 января 2026 года свидетельствует о решительном неприятии иранским гражданским обществом "реакции" и "реакционной коалиции унилатералистов", - подчеркнул Джалали.

В связи с этим посол обратил внимание, что сила Ирана заключается "в опоре на общество, сформировавшееся в результате длительного процесса "культуры", "интеллекта" и "самоуверенности".

"Эта глубоко укоренившаяся историческая идентичность не выдерживает политических предписаний международной олигархии силы и террора", - констатировал Джалали.

О ситуации в Иране

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В этот день в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

11 января корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) призвал иранцев принять самое активное участие 12 января в проправительственных манифестациях и собраниях, массовых маршах и демонстрациях. Их основным лозунгом стало "неприятие беспорядков и иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана".