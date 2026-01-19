Французский политик Сорлин рассказал, зачем Макрон делает из России врага

Президент Франции хочет таким образом отвлечь народ от проблем в стране, заявил вице-председатель Международного движения русофилов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает с воинственными заявлениями в адрес России, чтобы перевести внимание французов с ошибок правительства на образ внешнего врага. Такое мнение в интервью ТАСС высказал французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Заявления Макрона, пусть и вызывающие обеспокоенность, скорее часть его внутриполитической стратегии. Макрон сегодня крайне непопулярен во Франции. Судя по последним опросам, его поддерживают всего 12-13% населения. Мы видели его жалкие попытки сформировать правительство - премьер-министры менялись как перчатки", - сказал Сорлин.

Политик убежден, что цель Макрона - переключить фокус общественного недовольства. "Он пытается создать образ внешнего врага, чтобы перенаправить недовольство простых французов с себя на Россию. Макрон - очень самовлюбленный и властолюбивый человек. Не исключаю, что, назвав Россию "врагом", он в будущем попытается ввести чрезвычайное положение, чтобы сохранить свой пост. Я думаю, это его цель", - добавил Сорлин.

"Я всегда призываю своих соотечественников зайти в интернет и посмотреть выступления любых российских политиков - никто и никогда не угрожал Франции, не говорил о вторжении во Францию или Германию. Образ врага в виде России высосан из пальца, и нужен он для решения внутренних проблем, ведь поддержка Макрона во Франции ничтожна", - заключил Сорлин.

Ранее Макрон в своих выступлениях неоднократно использовал воинственные формулировки в адрес России в контексте украинского конфликта, допуская отправку французских войск на Украину после урегулирования кризиса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не представляет угрозы для европейских стран и не планирует нападать на них, а подобная риторика Запада направлена на оправдание конфронтационной политики и милитаризации.

Полный текст интервью будет опубликован 20 января.