Global Times: Европа демонстрирует бесхребетность перед принуждением США

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Европа в стремлении угодить США демонстрирует не только двойные стандарты, но и стратегическую бесхребетность перед лицом принуждения со стороны Вашингтона. Об этом говорится в редакционной статье газеты Global Times, комментирующей ситуацию вокруг Гренландии и давление на китайские технологические компании на европейском рынке.

"На европейском континенте разворачивается сюрреалистическая драма в духе магического реализма. ЕС считает Китай соперником, а китайские предприятия при этом усердно участвуют в инфраструктурном строительстве, давая импульс для будущего развития Европы, но в ответ получают холодные стрелы в виде «принудительного отчуждения активов». В то же время ЕС считает США союзником, но когда США угрожают Гренландии или навязывают Европе тарифный вымогательский закон, то результатом становится покорное потворство и терпимость. Это не просто злоупотребление двойными стандартами, но и разоблачение стратегической «бесхребетности» Европы перед лицом гегемонистского принуждения", - пишет издание.

Как указывает газета, ЕС злоупотребляет концепцией безопасности и под давлением США использует политические манипуляции для подрыва нормального двустороннего экономического и торгового сотрудничества с КНР. Речь идет о постепенном отказе от использования китайского оборудования в критически важной инфраструктуре в Европе. "Подобные меры в последние годы становятся все более распространенными. У них нет твердого технического или юридического обоснования, и они открыто противоречат научной логике и рыночным принципам", - говорится в статье.

"Эта абсурдная практика превращения нормального экономического и торгового сотрудничества в проблему безопасности не только нарушает законные права китайских предприятий, но и серьезно подрывает собственную правовую систему и договорную целостность Европы", - пишет газета.

Все это, отмечает издание, не принесло желаемой безопасности ЕС, а напротив вынудило Европу нести огромные издержки за нарушение экономических законов. "Принудительное удаление этих экономически эффективных, технологически передовых цепочек поставок не только влечет за собой непомерные затраты на замену, но и напрямую замедлит зеленый переход и цифровую модернизацию Европы, заставляя ее хромать в будущей глобальной конкуренции. <…> Чтобы угодить политической паранойе союзника за океаном, они жертвуют не только правом своих граждан пользоваться передовыми технологиями, но и сдерживают собственную модернизацию", - говорится в статье.

"«Декитаизация» превратила Европу в пешку в попытке США сохранить глобальное технологическое доминирование", - пишет газета.