Посол Ирана в РФ: Европа и США хотят ввести новые санкции против Тегерана

В обмен Запад получит услуги "печально известного агента" Израиля, заявил Казем Джалали

Посол Ирана в РФ Казем Джалали © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Европа и США стремятся ввести новые санкции против Ирана. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в аналитической статье, подготовленной для ТАСС.

"В обмен на новые услуги этого печально известного агента (Израиля) Соединенные Штаты и Европа стремятся ввести новые санкции против иранского народа", - отметил дипломат.

Так, он напомнил о словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который во время израильской операции против Ирана в июне 2025 года заявил, что Израиль делает "грязную работу" за европейцев. "С моральной точки зрения, слова канцлера Германии Мерца, описывающего действия коалиции сторонников односторонности прошлым летом, когда израильский режим бомбил дома и предприятия в Иране, могут оказаться весьма поучительными", - подчеркнул Джалали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с этими высказываниями Мерца обращал внимание, что канцлер сделал множество заявлений, ставших абсолютным проявлением нацизма и расизма.