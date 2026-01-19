Guardian: покупка США Гренландии пошлет катастрофический сигнал Киеву

Молчаливое согласие дискредитирует ЕС как геополитического актора и союзника Украины

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Молчаливое согласие Европы на принудительное приобретение Гренландии Вашингтоном послало бы киевскому режиму "катастрофический сигнал", дискредитирующий Евросоюз как геополитического актора и союзника Украины. Об этом написала 18 января британская газета The Guardian.

Издание обращает внимание, что, хотя Гренландия в 1985 г. вышла из предшествовавшей Евросоюзу организации, Европейского сообщества, она является частью состоящей в ЕС Дании. Согласие на продажу части территории государства - члена ЕС, если она состоится, обескуражит и встревожит Украину, которая и вовсе не входит в сообщество.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.