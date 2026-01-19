Politico: ЕС готов принять решительные меры против Трампа из-за Гренландии

Ответные пошлины в размере €93 млрд, по словам одного из европейских дипломатов, могут ввести очень быстро, сообщила газета

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз готовится к принятию самых решительных мер против США, включая пошлины в размере €93 млрд, чтобы удержать американского лидера Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц по итогам спешно созванной встречи 18 января в Брюсселе представителей 27 стран - членов сообщества.

По данным издания, во время трехчасовых дискуссий в бельгийской столице дипломаты подчеркнули "важность подготовки конкретных вариантов противодействия Трампу на случай, если переговоры с Вашингтоном на следующей неделе не приведут к быстрому разрешению проблемы". Глава Евросовета Антониу Кошта намерен также созвать на этой неделе саммит ЕС.

Ответные пошлины в размере €93 млрд, по словам одного из европейских дипломатов, проинформированного о переговорах, могут быть введены "очень быстро" по сравнению с некоторыми другими обсуждаемыми вариантами. Альтернативой может стать использование так называемого антипринудительного инструмента (ACI). С его помощью Брюссель может ограничить деятельность американских банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи.

Правительства не обращались в Еврокомиссию с просьбой о применении данного инструмента. В арсенале сообщества "есть достаточно вариантов" - они включают "дипломатические и экономические возможности для действий". "О некоторых можно говорить публично, о других - нет", - отметил один из дипломатов. По словам другого дипломатического источника, "может понадобиться два-три дня, чтобы обсудить это и определить следующий этап".

Как объявил ранее глава Белого дома в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.