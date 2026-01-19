Трамп заявил, что Дания не смогла устранить "угрозу" России для Гренландии

Президент США отметил, что "время пришло, и это будет сделано"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что правительство Дании не смогло за 20 лет устранить угрозу для Гренландии, которая якобы исходит со стороны России.

"На протяжении 20 лет НАТО говорила Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии". К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь же время пришло, и это будет сделано", - написал он в Truth Social.

17 января Трамп в своей публикации Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.