Политик Сорлин: во Франции запрещают говорить о любви к России

Вице-председатель Международного движения русофилов заявил, что французы - не русофобы

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Свобода слова во Франции отсутствует, так как СМИ дают голос только тем, кто негативно относится к России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Франция - не русофобская страна. Французы - не русофобы. Просто во Франции сегодня нет свободы слова, когда речь идет о любви к России", - сказал он.

Сорлин раскритиковал французские СМИ: "Франция - больше не демократия. Там нет свободы слова. В эфир традиционных СМИ пускают только тех, кто ненавидит Россию и [президента РФ Владимира] Путина. Поэтому иностранцы думают, что все французы такие. Но реальность другая".

Ранее Сорлин рассказал ТАСС, что жесткая риторика президента Эмманюэля Макрона в адрес Москвы служит для отвлечения внимания от внутренних проблем, а французские военные не хотят конфликта с Россией.

Полный текст интервью будет опубликован 20 января.