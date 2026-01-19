Сенатор Пол считает, что Вашингтон ведет войну с Венесуэлой

Действия Вашингтона в республике стали "актом агрессии, чтобы продолжать получать их нефть", заявил республиканец от Кентукки

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) считает, что США находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NBC News.

"Это акт агрессии, это война, чтобы продолжать получать их нефть и забирать ее, - сказал сенатор. - Я все еще надеюсь, что все сложится наилучшим образом, но пока мы все еще в состоянии активной войны с Венесуэлой".

Законодатель отметил, что сотни американских кораблей по-прежнему находятся у побережья Венесуэлы, которое полностью заблокировано.

Ранее Сенат Конгресса США заблокировал резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодательного органа, одним из авторов которой выступил Пол.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.