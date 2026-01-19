Политик Сорлин: французы отапливают дома пару часов в сутки

Это связано с ростом цен на энергоносители, пояснил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Многие французские семьи вынуждены экономить на отоплении из-за резкого роста цен на энергоносители, вызванного санкциями против России. Об этом в интервью ТАСС сообщил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Французы не только не хотят войны с Россией, но и любят ее", - сказал Сорлин. По словам политика, во Франции он проводит "социальный эксперимент", представляясь русским, и отмечает отсутствие агрессии. "Напротив, люди задают вопросы, хотят понять, что происходит", - добавил он.

По его словам, настроения в обществе за три года изменились. "Большинство говорит мне: "Это не наша война, нам там нечего делать. Зачем нам санкции против России, если они бьют по нам же?" - отметил Сорлин.

"Цены на энергоносители в последнее время взлетели, и многим семьям теперь сложно отапливать дома зимой. Мне говорили: "Мы зимой отапливаем дом лишь несколько часов в день, не в силах оплатить счета". Все это из-за санкций против России. Французы начинают это осознавать", - поделился он.

