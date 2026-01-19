Глава МИД Чехии раскритиковал президента за обещания поставок самолетов Украине

Петр Мацинка считает, что Петр Павел повел себя "как слон в посудной лавке"

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел не должен был давать обещаний Киеву о возможных поставках самолетов для борьбы с беспилотниками. Сделав такое публичное заявление, он повел себя "как слон в посудной лавке", заявил министр иностранных дел страны Петр Мацинка.

Глава чешского государства заявил 16 января в Киеве, что Прага готова поставить Украине дозвуковые боевые самолеты для борьбы с БПЛА, а также может передать системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

"Он (Петр Павел - прим. ТАСС) не тот, кто должен говорить, обещать, предлагать или вести переговоры о чем-то подобном. Это действительно не его роль. <...> Он вел себя как слон в посудной лавке", - приводит слова главы МИД Чехии портал České noviny.

Мацинка уточнил, что украинская сторона извещала его о своей заинтересованности в получении чешских самолетов. "Но я никому ничего не обещал, потому что знаю, что это деликатный вопрос, особенно среди партнеров по коалиции, и сначала нам нужно обсудить это за закрытыми дверями", - подчеркнул он.