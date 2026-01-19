Politico: сдвиг в политике США может завершиться переустройством Запада

Разлад между ЕС и США теперь неизбежен, считает газета

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Происходящий сдвиг в политике США может завершиться радикальным переустройством Запада, которое перевернет глобальный баланс сил, говорится в материале газеты Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Разлад между ЕС и США, считают они, теперь неизбежен. По сведениям издания, для многих европейских правительств, включая самых давних и лояльных союзников Америки, угроза президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто попытается помешать ему захватить Гренландию, стала последней каплей.

В частных разговорах обеспокоенные европейские чиновники называют стремление Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумием" и связывают это с его "воинственным" настроением после атаки в Венесуэле. По их мнению, американский лидер заслуживает самых жестких ответных мер со стороны Европы за то, что многие считают явным и "ничем не спровоцированным нападением" на союзников по другую сторону Атлантики, говорится в публикации.

Высокопоставленные европейские чиновники все чаще заявляют, что пора взглянуть правде в глаза: Америка Трампа больше не является надежным торговым партнером, а тем более надежным союзником в сфере безопасности, отмечает Politico. "Происходит непрерывный сдвиг в политике США", - сказал представитель одного из европейских правительств. "Просто ждать - не решение. Необходимо упорядоченное и скоординированное движение к новой реальности", - полагает он.

Подобная координация уже началась, как и масштабное обсуждение дальнейших действий. Издание подчеркивает, что если не произойдет радикального изменения подхода Соединенных Штатов, то данный процесс, по всей видимости, завершится радикальным переустройством Запада.