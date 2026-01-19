Израиль начал масштабную операцию против террора в Хевроне на Западном берегу

Ожидается, что она продлится несколько дней, говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Израильские силовики начали масштабную контртеррористическую операцию в районе города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) в совместном заявлении.

"Подразделения ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничной полиции начали ночью масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Хеврон. В районе Джабаль-Джохар в Хевроне силовики действуют с целью ликвидации террористической инфраструктуры, уничтожения незаконного оружия и укрепления безопасности. Ожидается, что операция продлится несколько дней", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что израильские силовики "продолжат работу по пресечению терроризма на всей территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)".