Политик Сорлин рассказал о симпатиях французов к России и Путину

По словам вице-председателя Международного движения русофилов, во Франции нет русофобии, особенно в провинции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Значительная часть французского общества симпатизирует России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом в интервью ТАСС сообщил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Русофобии во Франции нет, особенно в провинции. Наоборот, люди там склонны симпатизировать России и [президенту РФ Владимиру] Путину, который олицетворяет вертикаль власти, мужество, патриотизм, защиту традиционных ценностей", - рассказал он.

Политик провел параллель с прошлым своей страны: "Французы на самом деле любят традиционные ценности и чувствуют, что сегодняшняя Россия - это та Франция, которую они любили раньше. Франция 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, где еще поддерживали семью и традиции".

"Так что, уверяю вас, у России миллионы сторонников во Франции", - заключил он.

Ранее Сорлин рассказал ТАСС, что санкции против РФ привели к резкому росту цен на энергоносители, из-за чего многие французы вынуждены экономить на отоплении. Он также критиковал отсутствие свободы слова в отношении России во французских СМИ и назвал жесткую антироссийскую риторику президента Эмманюэля Макрона попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.

Полный текст интервью будет опубликован 20 января.