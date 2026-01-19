The Globe and Mail: Канада может направить небольшую группу военных в Гренландию

По данным газеты, военнослужащие ожидают соответствующего решения от канадского премьер-министра Марка Карни

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Канада планирует на фоне угроз президента США Дональда Трампа принять участие в военных учениях в Гренландии, направив туда небольшую группу военнослужащих. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По данным ее источников, военные сейчас ожидают соответствующего политического решения от премьер-министра Марка Карни, которое может быть принято уже на этой неделе.

17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с отправивших военных в Гренландию Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" острова Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.