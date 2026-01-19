Токаев принял приглашение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

Президент Казахстана направил письмо американскому лидеру с выражением искренней благодарности

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева войти в состав "Совета мира" по управлению Сектором Газа, а Казахстан - стать одним из государств-учредителей. Токаев направил ответное письмо и выразил согласие, сообщил помощник-пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"Скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав "Совета мира", а Казахстан - стать одним из государств-учредителей", - приводит комментарий Желдибая новостной портал Tengrinews.

Пресс-секретарь отметил, что Токаев "направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения".