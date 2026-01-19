Bloomberg: Киев приостановил заказ БПЛА у Helsing из-за неудачных испытаний

У поставленных Украине дронов модели HX-2 не были установлены компоненты с использованием ИИ, из-за чего связь между оператором и беспилотником была подвержена воздействию РЭБ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Украина приостановила заказ дополнительных ударных беспилотников у германской компании Helsing после неудач по время испытаний дронов у линии фронта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны Германии и источники.

Речь идет о модели HX-2, эти беспилотники имеют дальность полета в 100 км и способны развивать скорость до 220 км/ч, они оснащены программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для преодоления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). У поставленных Украине БПЛА заявленные компоненты с использованием ИИ не были установлены, в результате чего связь между оператором и дроном была подвержена воздействию средств РЭБ, пишет агентство.

Кроме того, украинские военные испытывали сложности с запуском беспилотников - лишь четверть дронов смогли подняться в воздух. По данным источников агентства, это было связано с механической неисправностью у катапульты, запускающей дроны. Эти неудачные испытания привели к снижению спроса на продукцию Helsing. Германия, которая оплачивает поставки этих БПЛА Киеву, не планирует размещать дополнительный заказ, пока Украина не выразит интерес к продолжению поставок, сообщили собеседники агентства.

В компании Helsing агентству сказали, что не осведомлены о существовании доклада Минобороны ФРГ и отвергают содержащиеся в нем сведения, в том числе о проблемах с запуском HX-2. "Как минимум шесть подразделений в украинской армии прислали запросы относительно HX-2. Мы уже значительно расширили наши производственные мощности, но сначала нам нужно выполнить существующие обязательства по контрактам", - сообщили в компании.

В 2024 году Helsing договорилась с неназванной украинской компанией о поставках Украине 4 тыс. ударных беспилотников модели HF-1. Половина из общего числа поставлена Киеву, большая часть находится на складах. Позже стороны договорились, что остальная часть беспилотников по этому контракту будет заменена на HX-2, пишет Bloomberg.