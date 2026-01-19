Фицо: о диалоге с Россией говорят запрещавшие пролет на парад Победы страны ЕС

В 2025 году прибалтийские страны и Польша не разрешили бортам президента Сербии Александара Вучича и премьера Словакии пролететь над своей территорией в РФ, где они должны были принять участие в мероприятиях 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Sean Gallup/ Getty Images

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Часть стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией на парад Победы в Москве, стали говорить о необходимости диалога с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Всего несколько месяцев назад некоторые страны - члены ЕС запрещали пролетать над своей территорией в Москву на парад в честь победы над фашизмом. Сегодня те же страны говорят о необходимости диалога с Москвой и президентом [России Владимиром] Путиным", - сказал Фицо.

Премьер Словакии посетил российскую столицу в мае. Он не только присутствовал на торжественном приеме в Кремле и параде Победы на Красной площади, но также принял участие в возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На памятных мероприятиях 9 мая словацкий премьер появился со значком на лацкане, на котором изображен логотип празднования 80-летия Победы.

В то же время прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для бортов президента Сербии Александара Вучича и Фицо при их полете в Россию на парад Победы.