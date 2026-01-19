Politico: лидеры Европы обсуждают политику Трампа в групповом чате

В неформальной группе в мессенджере сидит команда политиков, сформировавшаяся на основе "коалиции желающих"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Лидеры европейских стран общаются в групповом чате, где обсуждают внешнюю политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони нередко обмениваются сообщениями, "зачастую в том же групповом чате".

Издание отмечает, что европейские лидеры выработали привычку обмениваться сообщениями, "когда Трамп делает что-то дикое и потенциально опасное". "Когда события развиваются быстро и трудно координироваться, этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и их важности", - рассказал Politico источник.

По сведениям издания, неформальное объединение, сформировавшееся на основе "коалиции желающих" по Украине, получило название "Вашингтонская группа" в честь поездки некоторых лидеров Европы в Вашингтон с Владимиром Зеленским в августе 2025 года. Зеленский тоже включен в чат и принимает участие в переписке. "Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между ключевыми фигурами в столицах. Они укрепляли доверие и способность работать сообща. Они знают друг друга лично и им легко общаться и переписываться", - поделился неназванный дипломат, собеседник издания.

Отмечается, что такой формат в перспективе может стать основой нового военного альянса, если США откажутся от поддержки НАТО и европейской безопасности. Такой альянс не будет исключать сотрудничества с Вашингтоном, однако перестанет воспринимать его как должное.