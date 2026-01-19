Politico: Украину в Давосе отодвинут на второй план из-за Гренландии

В издании отмечают, что Европа столкнулась "с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последние десятилетия"

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Denis Balibous

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Тема Украины на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе будет отодвинута на второй план, поскольку Европа попытается урегулировать ситуацию вокруг Гренландии. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, европейская сторона рассчитывала сосредоточиться на вопросе мирных переговоров по Украине, однако ожидается, что главной темой дискуссий станут амбиции президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Отмечается, что Европа "столкнулась с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последние десятилетия" и намерена использовать форум, чтобы убедить американского лидера "отказаться от подрыва НАТО из-за Гренландии".

Европейские чиновники сообщили изданию, что Трамп проведет как минимум одну личную встречу с руководством ЕС и НАТО в Давосе, хотя точные ее сроки пока не определены.

Ежегодное заседание ВЭФ под лозунгом "Дух диалога" пройдет c 19 по 23 января.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.