Французский политик Сорлин назвал РФ главной защитницей традиционных ценностей

Россия снова дала надежду миллионам французов, отметил Фабрис Сорлин
07:04
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия стала символом надежды для миллионов сторонников традиционных и семейных ценностей во всем мире, особенно во Франции. Такое мнение в интервью ТАСС высказал французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов и отец 10 детей Фабрис Сорлин.

"Безусловно. Россия снова дала надежду миллионам французов. Я хорошо помню, как в 2012 году миллионы людей во Франции выходили на улицы против закона об однополых браках (движение ЛГБТ запрещено в РФ - прим. ТАСС)", - отметил он. Сорлин напомнил, что сторонники традиционного понимания брака объединились в движение La Manif pour tous, которое "боролось за то, что семья - это папа и мама, что брак возможен только между мужчиной и женщиной".

Политик рассказал, как в 2013 году приезжал в Госдуму с группой соратников из Франции, чтобы поддержать российский закон о запрете пропаганды идей ЛГБТ среди несовершеннолетних. "А когда я вернулся во Францию, то привез с собой съемочную группу одного крупного российского телеканала. Они поехали снимать акции La Manif pour tous и везде их тепло встречали, кричали: "Да здравствует Россия, да здравствует [президент РФ Владимир] Путин!" - сказал он.

По мнению Сорлина, этот момент стал переломным: "Именно тогда в сознании французов произошел перелом. В то время как во Франции принимали закон об однополых браках, французы видели, что Россия, наоборот, принимает закон против ЛГБТ-пропаганды. Миллионы французов уже в 2013 году осознали, что Россия - носительница знамени традиционных ценностей, укрепленный бастион на страже семьи и христианских устоев".

"В течение 15 лет я выступал в защиту семьи и жизни почти во всех городах Европы и Африки, но всегда проигрывал. Видя, что делает Россия, миллионы таких, как я, сказали себе: "Может, во Франции мы и проигрываем, но на востоке Европы, в России, битва выигрывается. Значит, еще не все потеряно", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 20 января. 

