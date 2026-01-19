Депутат Рады Гетманцев рассказал о нехватке у Украины денег на выплаты военным

Парламентарий от правящей партии "Слуга народа" считает, что в бюджете может не оказаться средств на поддержку военнослужащих, если Киев в ближайшее время не выполнит условия МВФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украинский бюджет может столкнуться с нехваткой средств для выплат пенсий и содержания военным, если Киев в ближайшее время не выполнит условия Международного валютного фонда (МВФ) для запуска новой программы. Об этом заявил депутат от правящей партии "Слуга народа", глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Руководящий орган МВФ, который мог принять решение по этой программе, должен был собраться в январе. Но из-за того, что Верховная рада не приняла законы, которые нужны для запуска этой программы, сроки собрания перенесены. А не будет его, не будет денег", - сказал Гетманцев в интервью изданию "Новости. Live".

Он подчеркнул, что отсутствие поступлений от МВФ может привести к задержкам с выплатами пенсий и содержания военных уже в первом квартале 2026 года.

На прошлой неделе Верховная рада провалила голосование по законопроектам, необходимым для получения средств МВФ, а также Евросоюза по программе Ukraine Facility. После в Киеве побывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Как заявляли в фонде накануне ее поездки, одной из целей визита было указать украинским властям на необходимость проведения реформ.

Действующая программа расширенного кредитования Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев обратился в фонд с просьбой о запуске новой. В ноябре 2025 года в МВФ сообщили о достижении договоренностей на уровне экспертов по новой программе объемом около $8,2 млрд. Она рассчитана на 48 месяцев. Планировалось, что решение МВФ о начале реализации этой программы должно быть принято в январе и тогда же должна быть осуществлена первая выплата.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. Однако в последнее время Киев ведет переговоры с партнерами, чтобы получить разрешение использовать передаваемые ими средства в том числе на военные нужды. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.