FT: участники встречи в Давосе глубоко обеспокоены внешней политикой США

Газета отмечает, что Вашингтон вернулся к "жесткому интервенционизму" на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, но "с трамповским оттенком"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Markus Schreiber

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Участники открывающегося в Давосе ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) глубоко обеспокоены проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политикой, пишет газета Financial Times (FT). Американский лидер после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, как ожидается, выступит на встрече в Швейцарии с речью, заняв воинственную позицию в отношении Ирана, отмечает издание.

Газета отмечает, что внешне к Трампу могут относиться почтительно. "Но за улыбками и рукопожатиями скрывается глубокая тревога по поводу направления внешней политики США - и ее последствий для международных отношений", - говорится в публикации.

Во время предвыборной кампании Трамп подчеркивал стремление быть миротворцем и избегать вовлечения США в новые войны, но этот период сдержанности, на котором также настаивали его советники, похоже, закончился, указывает FT. США, по оценке издания, вернулись к "жесткому интервенционизму" на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, но "с трамповским оттенком".

Большинство европейских лидеров проявляют осторожность в своих высказываниях о Венесуэле, по-прежнему опасаясь обострения отношений с США, которые являются центральной опорой НАТО. Однако, как пишет FT, ситуация с Гренландией отлична, поскольку она является частью Дании - члена ЕС и НАТО. Если бы США попытались применить силу в Гренландии или ввести санкции против Дании за отказ передать ее, последствия для альянса могли бы быть катастрофическими, указывает издание. Именно такую точку зрения европейские лидеры попытаются, как считает газета, донести в Давосе до Трампа и его окружения. "Опасения заключаются в том, что Белому дому будет все равно. Трамп и раньше подумывал о выходе из НАТО, и многие члены его команды открыто выражали презрение к ЕС", - констатирует газета.

"Трамп любит представлять себя миротворцем и человеком, решающим проблемы, но его аудитории в Давосе и во всем мире следует подготовиться к дальнейшим потрясениям в предстоящем году", - полагает FT.