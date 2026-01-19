Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать понятие "китайской угрозы"

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь также отметил, что следует избегать чрезмерного обобщения национальной безопасности

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь © REUTERS/ Florence Lo

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать "так называемую китайскую угрозу" в качестве предлога для получения собственной выгоды и политических манипуляций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Комментируя сообщения о планах Пентагона запретить допуск китайских электромобилей на военные базы США, Го Цзякунь также сообщил, что Китай выступает против необоснованного использования понятия национальной безопасности для ограничения нормального торгово-экономического сотрудничества.

Журналисты попросили прокомментировать информацию о том, что американские военные рассматривают запрет на въезд китайских машин на территорию своих объектов из-за опасений по поводу возможного сбора данных.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китайская сторона неизменно считает, что следует избегать чрезмерного обобщения национальной безопасности", - сказал дипломат.