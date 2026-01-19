Премьер Испании отменил участие в форуме в Давосе из-за катастрофы с поездами

Председатель правительства Испании Педро Санчес © Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images

МАДРИД. 19 января. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за железнодорожной катастрофы в Андалусии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, "в связи с аварией, произошедшей в Адамусе, председатель правительства Педро Санчес отменяет посещение Всемирного экономического форума в Давосе". В этом году ВЭФ состоится с 19 по 23 января.