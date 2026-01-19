Лукашенко: ЕС понял, что его счастье в суверенности

Белорусский лидер считает, что место Европы - с Россией и Белоруссией

ТАСС

© Пул Первого/ ТАСС

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Европа понимает, что ей необходимо быть субъектом международных отношений, а ее место - с Россией и Белоруссией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

"Мы, конечно, не радуемся, что в Европе проблем больше, чем у нас (в связи с морозной погодой - прим. ТАСС). И что они никуда не денутся, чтобы покупать с Востока газ, а не только из Западного полушария в пять раз дороже, чем Россия всегда предлагала", - сказал он. "Но я, откровенно говоря, доволен тем, что наконец Европа поняла, где их счастье. Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье", - сказал глава государства.

По его словам, в Европе это не сразу поняли. "Не поняли, а если и поняли, духу не хватило и сил, чтобы это реализовать. Сегодня уже [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц заявил о том, что надо собственную политику проводить, и если американцы введут пошлины, то они готовы ответить им большими пошлинами", - констатировал Лукашенко. "Может быть, Европа, наконец, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений", - добавил он.