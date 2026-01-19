Лукашенко: Трамп откровенно говорит об интересах в Венесуэле и Гренландии

Белорусский лидер отметил, что Белоруссия думает, как помочь дружественной Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп очень откровенно говорит о своих интересах в Венесуэле и Гренландии, Минск думает, как помочь венесуэльским друзьям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

"Друзей мало, а если и есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами, но как вот сейчас на таком расстоянии, думаем, как помочь, не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя", - сказал он.

"Я до сих пор ему [Трампу] благодарен за такую откровенность. Открыто говорит: нам надо Венесуэлу, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландию, потому что для обороны важно, ну или редкоземельные металлы, нефть, газ, все там есть. Он открыто об этом говорит, что дипломаты не приемлют. Да и я", - сказал Лукашенко.