Сакс предостерег стремящийся к союзу с США Тайвань от повторения ошибок Украины

По словам экономиста, он предсказывал Киеву большие проблемы из-за вступления в союз с Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 19 января. /ТАСС/. Тайваньская администрация совершит огромную ошибку, если будет упорно стремиться к союзническим отношениям с США. Такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс, выступая в Фуданьском университете.

"Я бы сказал тайваньцам: будьте очень, очень осторожны, я не думаю, что США спасут вас, если вы сделаете что-то бессмысленное", - сказал профессор. "Много лет назад я говорил украинским чиновникам: не пытайтесь вступать в союз с Соединенными Штатами, это очень опасно, и у вас будут проблемы - вы находитесь рядом с Россией, не пытайтесь создать антироссийскую базу на Украине".

По словам Сакса, украинские политики были довольно оптимистичными, полагая, что "США их спасут". Он добавил, что Вашингтон не собирался и не мог их спасти. "Это втянуло их в очень большую войну с весьма большими издержками, в этом заключается трагедия для Украины", - сказал профессор. В этом контексте Сакс напомнил известную фразу бывшего американского госсекретаря (1973-1977) Генри Киссинджера: "Быть врагом США - опасно, но быть другом США - фатально".

Профессор Сакс принял участие в академической дискуссии "Диалог мыслителей", который организует Институт исследования Китая Фуданьского университета.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с островом в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма за американские военные поставки острову за несколько лет превысила $70 млрд.