Премьер Чехии опасается, что Европе поздно вести переговоры с Россией

Андрей Бабиш напомнил о критике со стороны европейских лидеров премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш © Gabriel Kuchta/ Getty Images

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказал опасения, что Европе уже поздно вести переговоры с Россией.

Он отметил, что ранее европейские лидеры критиковали премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Теперь стали больше говорить о том, что Европе тоже следовало бы говорить с ним [российским лидером] напрямую. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", - сказал Бабиш в интервью программе журнала Mandiner на платформе YouTube.

Ранее премьер Чехии утверждал, что республика не будет давать Киеву деньги из госбюджета. А чешский президент Петр Павел заявил, что Украина должна быть готова согласиться на ряд "болезненных уступок" в переговорах по завершению конфликта с РФ, если хочет достичь мира.