Стармер не верит в возможность военной интервенции США в Гренландию

Британский премьер надеется, что ситуация вокруг острова урегулируется посредством "спокойных обсуждений"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Jordan Pettitt - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил мнение, что США не будут проводить военную операцию для установления контроля над Гренландией.

На вопрос журналиста о том, рассматривают ли США возможность военных действий в отношении Гренландии, глава британского правительства ответил отрицательно. "Я не думаю. Я полагаю, что это может быть и должно быть урегулировано посредством спокойных обсуждений", - заявил Стармер на пресс-конференции после экстренного обращения к нации из-за ситуации вокруг Гренландии.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.