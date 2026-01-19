Лукашенко рассказал, о чем переживает в период морозов

Президент Белоруссии беспокоится о состоянии отопительной системы

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в период холодов беспокоится о состоянии отопительной системы.

"Мы холода не боимся. Главное, чтобы теплотрассы у нас выдерживали. Я болею сейчас этим вопросом. Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стало давать. Теплотрасса - повысили давление. Как обычно. И я подумал три дня назад: думаю, надо предупредить начальников. Но, наверное же, знают: ну дайте вы немножко прохладнее теплоноситель - воду или еще что-то, но чтобы он был постоянно. Хуже будет, если давление повысить, тепло такое в дом, но его не будет вообще (в случае прорыва теплотрассы при слишком высоких температуре и давлении - прим. ТАСС)", - сказал глава государства на встрече с губернатором Кировской области РФ Александром Соколовым.

Президент Белоруссии отметил, что нашли резервные источники для решения локально возникшей проблемы и посоветовал в таких ситуациях не перебарщивать с температурой ради сохранности отопительной системы. "Ну, если бы не 90 градусов вода в трубах, а 80, и давление поменьше, немножко прохладнее было бы в комнате. Не 25, а 20 градусов - достаточно в доме", - указал Лукашенко.

"Проблемы у нас по мелочам. Мы же славянские люди, умеем это делать: проблемы себе создать, а потом их героически преодолевать. Вместо того, чтобы заранее подумать. Мы уже давно забыли про такую зиму, когда и снег есть, и мороз. Мы рады, с одной стороны, что снега было много. Люди показали, что умеют снег чистить, и детишкам показали, что такое настоящая зима. С другой стороны, и проблем добавилось", - констатировал он.

В понедельник в результате повреждения на тепловой магистрали произошло снижение параметров теплоносителя в нескольких районах Минска. Как сообщил генеральный директор предприятия "Минскэнерго" Павел Горудко, повреждение было быстро локализовано. "В нескольких районах Минска развернуты пиково-резервные котельные, которые были выделены на собственный контур. Мы оперативно приступили к восстановлению параметров теплоносителя, таких как давление и температура", - пояснил он.

По словам гендиректора предприятия, в настоящее время все котельные работают в собственном контуре, температура теплоносителя растет и в течение ближайших нескольких часов температурный режим будет восстановлен.