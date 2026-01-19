Движение "По-нашему" Карапетяна зарегистрировало в Армении партию

Она получила название "Сильная Армения"

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Движение "По-нашему" ("Мер дзевов") российского бизнесмена Самвела Карапетяна зарегистрировало в Армении партию "Сильная Армения". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь движения Марианна Каграманян.

"Члены движения "По-нашему", сформированного семьей владельца компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, зарегистрировали партию под названием "Сильная Армения". Согласно данным электронного реестра, партию "Сильная Армения" зарегистрировали Алексан Алексанян, Ашот Фарсян и Лена Матевосян. Все они являются членами этого движения", - сказала она.

По ее словам, партия была основана в конце прошлого года, 8 декабря, и называлась "Проармянская", затем, 16 января 2026 года, была переименована, получив название "Сильная Армения". Она добавила, что адрес регистрации политической силы - ереванский офис группы компаний "Ташир" по адресу: Терян, 69.

Каграманян подчеркнула, что народное движение "По-нашему" под руководством Карапетяна имеет программу по осуществлению реальных и качественных изменений в Армении, которые могут быть достигнуты посредством политической деятельности и активного участия в политических процессах. "Организационная работа силы под руководством Самвела Карапетяна находится на завершающей стадии. В ближайшее время политическая сила сформулирует четкую программу и представит свое видение развития Армении", - заключила представитель движения.

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца, позже арест несколько раз продлевался. 18 января бизнесмен был переведен под домашний арест с подпиской о невыезде и под залог. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.